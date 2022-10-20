Дело о предложении взятки мэру Днепра: суд арестовал Микитася с возможностью внесения залога

КИЕВ. 20 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-нардепа Максима Микитася, которого подозревают по делу о предложении предоставления 22 млн евро неправомерной выгоды мэру Днепра, с альтернативой внесения залога в размере 260 млн грн, передает УНН.

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«Применить к подозреваемому Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до 16 декабря. Определить подозреваемому залог в размере 260 млн грн»,- сказал судья.

Дополнение

Прокурор САП просил бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 200 млн грн.

Бывшему нардепу Максиму Микитасю, уличенному в попытке подкупа городского головы Днепра на 22 млн евро, сообщили о подозрении. Микитась является фигурантом и другого дела.