Суд оставил в силе приговор экс-директору "Нацпроекта "Воздушный экспресс" и его сообщнику

КИЕВ. 20 октября. УНН. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор суда первой инстанции, которым бывший исполняющий обязанностей директора «Нацпроекта «Воздушный экспресс» Геннадий Дьяченко и его сообщник директор ООО "Сапфир Финанс" Иван Радик признаны виновными в завладении и растрате 116 млн грн и приговорены к 11 и 10,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Цитата

«20 октября 2022 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор ВАКС от 19.05. 2022, которым бывший исполняющий обязанностей директора Государственного предприятия «Дирекция по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс» и других инфраструктурных объектов Киевского региона» и директора частного общества признаны виновными в завладении и растрате 116 млн гривен, полученных государством для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом «Борисполь» и городом Киевом», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты.

Таким образом, Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор суда первой инстанции, которым бывший исполняющий обязанности директора «Нацпроекта «Воздушный экспресс» и его сообщник признаны виновными по ч. 5 ст. 191 УК Украины и приговорены к 11 и 10,5 годам лишения свободы соответственно.

Дополнение

В 2020 году в Высшем антикоррупционном суде было начато исследование доказательств по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия “Дирекция по строительству и управлению национального проекта „Воздушный экспресс“ и других инфраструктурных объектов Киевского региона” и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия.