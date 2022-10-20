Российский самолет выпустил ракету рядом с британским военным самолетом над Черным морем - министр

КИЕВ. 20 октября. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в четверг, что в прошлом месяце российский истребитель выпустил ракету рядом с британским военным самолетом, который выполнял патрулирование над Черным морем, передает УНН ссылаясь на ВВС.

Детали

Уоллес сообщил парламенту, что "потенциально опасный" инцидент 29 сентября был связан с невооруженным самолетом RAF RC-135 Rivet Joint, типом самолета, который используют для разведки, и который летел в международном воздушном пространстве.

С британским самолетом "взаимодействовали" два российских истребителя Су-27, "один из которых выпустил ракету вблизи", но "за пределами видимости", добавил Уоллес.

Хотя слежка за самолетами "случается нередко", министр сказал, что выразил "озабоченность" запуском ракеты в письме московскому коллеге сергею шойгу и начальнику генштаба россии валерию герасимову.

Он подчеркнул, что самолет не был вооружен и следовал по заранее объявленной траектории полета, добавив, что он считает "благоразумным" приостановить патрулирование до получения ответа.

По словам министра, российская сторона в своем ответе обвинила "технический сбой", но признала, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве.

Уоллес объявил, что после консультации с союзниками "самолет возобновил обычное патрулирование, но на этот раз в сопровождении истребителей".

Добавим

В этом месяце в россии военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в городе Ейск.