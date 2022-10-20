Опять "играл" в мачо: путин съездил на полигон к мобилизованным и пострелял из снайперской винтовки

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российский диктатор владимир путин посетил полигон в Рязанской области, где мобилизованные россияне проходят подготовку перед отправкой на войну в Украину. Как сообщает ВВС, с путиным был министр обороны Сергей Шойгу, который доложил ему о ходе подготовки, передает УНН.

Детали

По данным росСМИ, это первое появление российского президента среди войск с 21 сентября, когда он объявил мобилизацию.

путину показали преодоление учениками десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнение по борьбе с бронетехникой.

После визита российские государственные средства массовой информации опубликовали несколько видео. На одном из них Путин, несмотря на все на огневом рубеже, стреляет из снайперской винтовки.

Добавим

российский президент ранее говорил, что "мобикам", многие из которых проходили военную службу десятки лет назад, длительное обучение не нужно.

Между тем в СМИ регулярно появляется информация о гибели на войне людей без боевого опыта через одну или две недели после мобилизации.

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