Канцлера Шольца раскритиковали за поддержку китайского проекта

КИЕВ. 20 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся со шквалом критики в четверг после того, как СМИ обвинили его в том, что он планировал протолкнуть китайские инвестиции в порт Гамбурга, передает УНН со ссылкой на немецкие СМИ.

Детали

Китайский судоходный гигант Cosco должен приобрести 35-процентную долю в контейнерном терминале в Гамбурге в рамках сделки, согласованной в прошлом году, но еще не одобренной федеральным правительством.

Немецкие общественные вещатели NDR и WDR в четверг сообщили, что канцелярия планирует одобрить сделку, несмотря на противодействие со стороны шести различных министерств в коалиционном правительстве Шольца с "зелеными" и либеральной СвДП.

"Это плохо для нашей экономики, для нашей безопасности", - заявил один из лидеров партии "зеленых" Омид Нурипур новостному порталу t-online.

Майкл Крузе, председатель СвДП в Гамбурге, назвал проект "опасным", а консервативный эксперт по внешней политике Юрген Хардт заявил, что он позволит Китаю получить доступ к "конфиденциальным внутренним данным".

"Это именно то, что мы не должны подавать китайцам на блюдечке с голубой каемочкой", - сказал Хардт газете Die Welt.

Согласно отчету NDR и WDR, соглашение будет одобрено автоматически, если правительство не вмешается до конца октября.

Дополнение

Ходят слухи, что Шольц планирует посетить Китай в начале ноября.

Китай является ключевым торговым партнером Германии, особенно для ее флагманской автомобильной промышленности.

Но в последние годы отношения ухудшились из-за строгой политики Китая по борьбе с коронавирусом, эскалации напряженности из-за Тайваня и обеспокоенности проблемами прав человека в мусульманском регионе Синьцзян.

Многие голоса в Германии, в том числе министр иностранных дел Анналена Бербок, призывают к большей осторожности в торговле с Китаем, предупреждая, что крупнейшая экономика Европы должна извлечь уроки из разрыва отношений с россией.

Но Шольц до сих пор не присоединился к этим заявлениям и даже настаивал на бизнес-саммите на прошлой неделе, что Германия должна поддерживать деловые отношения с Китаем.

"Нам не нужно отделяться от некоторых стран, мы должны продолжать вести дела с отдельными странами - и я скажу прямо, также с Китаем", - заявил тогда он.