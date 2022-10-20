рф официально завершает "частичную" мобилизацию, но принудительное вручение повесток не прекращается - Генштаб

КИЕВ. 20 октября. УНН. В россии власти официально завершают «частичную» мобилизацию. При этом принудительное вручение повесток отдельным категориям российских граждан не прекращается. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Военно-политическое руководство российской федерации официально завершает частичную мобилизацию. При этом принудительное вручение повесток отдельным категориям российских граждан не прекращается. В населенном пункте Мосрентген Московской области мобилизованных разместили в пункте дислокации 27-й отдельной мотострелковой бригады для их медицинского осмотра и дальнейшего направления в зону боевых действий», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе уже проведенных мобилизационных мероприятий возникают существенные проблемы.

Кроме того, оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно занятых территориях. Одновременно начата эвакуация гражданского населения на отдельных направлениях.

Генштаб также сообщает, что республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что по состоянию на середину октября, с начала мобилизационной кампании 4 октября, в российскую армию было мобилизовано около 200 тысяч человек, которыми доукомплектовывают существующие и формируют новые батальоны.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что проведение мобилизации российским диктатором владимиром путиным вызывает социальные расколы.