Франция, Испания и Португалия договорились о строительстве нового подводного энергопровода

КИЕВ. 20 октября. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в четверг, что Испания, Португалия и Франция достигли соглашения об увеличении количества энергетических подключений, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лидеры трех стран встретились в Брюсселе накануне встречи ЕС по ценам на энергоносители.

В течение нескольких месяцев Испания и Португалия пытались оказать давление на Францию, чтобы она согласилась помочь построить трубопровод MidCat, который соединит Испанию и Францию через Пиренейские горы.

Однако в четверг Санчес объявил, что три страны договорились заменить MidCat подводным трубопроводом, который соединяет Барселону и Марсель.

Трубопровод сможет транспортировать природный газ и водород. По словам Санчеса, детали плана будут согласованы до того, как лидеры снова встретятся в Испании в декабре этого года.

Санчес сказал, что трехстороннее соглашение о расширении энергетических связей будет совместимым с энергетическим переходом и позволит Испании использовать свою существенную инфраструктуру сжиженного природного газа для удовлетворения энергетических потребностей Европы.

Испанский лидер также объявил, что Испания и Португалия теперь возглавят новый проект по изменению правил для улучшения хранения энергии на Пиренейском полуострове.

Дополнение

После встречи в четверг премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил СМИ, что он «очень доволен».

Накануне общеевропейской встречи по энергетике, которая, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, может продолжиться до поздней ночи, Санчес сказал, что он «будет рад завтраку» с Рютте, «если мы сможем достичь соглашения, которое пойдет на пользу Европе».

Сообщалось, что ранее на встрече ЕС по энергетике в этом году Санчес отказался изменить свою позицию по ограничению цен на природный газ для Пиренейского полуострова, что затянуло встречу на несколько часов.

Во время этой встречи Испания и Португалия в конце концов убедили другие государства-члены позволить им ограничить цену на природный газ.

В четверг Санчес похвастался, что европейские лидеры сейчас рассматривают возможность распространения иберийского решения по ограничению цен на весь ЕС.