Швейцария выделяет более 500 млн грн на цифровизацию Украины

КИЕВ. 20 октября. УНН. Швейцария выделяет на цифровизацию Украины более 500 миллионов гривен. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

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«Швейцария выделяет более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины. Это поможет нам запустить еще больше новых услуг в Дії», - написал Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, швейцарское агентство развития и сотрудничества через Программу EGAP системно инвестирует в развитие цифровой Украины.

«Вместе мы создали Дію и запустили десятки сервисов для украинцев — еМалятко, COVID-сертификаты, автоматическую регистрацию бизнеса, уплату налогов в несколько кликов и важные социальные услуги. Во время полномасштабной войны цифровизация стала основой для стабильной работы правительства, налоговой, таможни», - сообщил Федоров.

Он отметил, что сейчас Дія выходит на международный уровень.

«Самая диджитализированная страна Европы — Эстония — запускает собственное приложение для государственных услуг на базе Дія. Десятки стран мира активно интересуются приложением. Мы обязательно используем этот шанс создать новый украинский цифровой продукт для экспорта», - рассказал Федоров.

Дополнение

Государственное приложение «Дія» начинает тестирование новых услуг для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которая позволит облегчить смену места жительства.