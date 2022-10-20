россия заявила, что обсуждает доступ Красного Креста к тюрьме в Еленовке

КИЕВ. 20 октября. УНН. россия заявила в четверг, что обсуждает доступ Красного Креста в тюрьму в Еленовке, где десятки украинских военнопленных погибли в результате июльской бомбардировки, пишет УНН ссылаясь на росСМИ.

Ранее на этой неделе Киев обвинил Международный комитет Красного Креста (МККК) в "бездействии" в отношении украинских заключенных.

Между тем МККК заявил, что разделяет разочарование, хотя и подчеркнул, что может осуществлять такие визиты только в том случае, если ему предоставлено разрешение и гарантии безопасности.

Детали

Геннадий Гатилов, посол россии в Женеве, заявил, что министерство обороны россии якобы давало разрешение на посещение Красным Крестом Еленовки 4 августа.

"Они дали зеленый свет", - сказал он журналистам на брифинге, организованном Ассоциацией корреспондентов ООН, подчеркнув при этом, что "ситуация меняется с военной точки зрения".

По его словам, МККК запрашивает гарантии безопасности для проведения визита, но "обеспечить такую безопасность непросто, потому что обстрелы продолжаются".

"С точки зрения безопасности... данная ситуация не позволяет осуществить такой визит в Еленовку", - сказал он.

Но Гатилов добавил, что он обсуждал вопрос о доступе к военнопленным с новым главой МККК Мирьяной Сполярич Эггер, подчеркнув, что Еленовка была лишь одним из объектов, куда МККК должен был приехать.

Гатилов отверг обвинения в том, что военнопленные, удерживаемые россией, подвергались жестокому обращению, настаивая на том, что с ними обращались "достаточно хорошо".

Добавим

В соответствии с Женевской конвенцией, все стороны в международных вооруженных конфликтах обязаны предоставить МККК доступ ко всем военнопленным для оценки их положения.