Азербайджан осудил отправку миссии ОБСЕ в Армению

КИЕВ. 20 октября. УНН. Азербайджан осудил намерение направить в Армению миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявив, что никаких обсуждений внутри организации не проводилось, передает УНН.

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«Вопрос направления миссии ОБСЕ по оценке потребностей никогда не обсуждался ни одним коллегиальным органом принятия решений ОБСЕ, и, как следствие, решение по этому вопросу не принято», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Детали

В заявлении добавлено, что любая такая группа «не имеет мандата ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с ОБСЕ, и ни один из ее итогов или отчетов не может быть принят как документ ОБСЕ».

В заявлении МИД прибытие группы в Армению охарактеризовано как "частный визит" в составе нескольких государств-участников.

В нем также говорится, что этот шаг вызывает серьезные вопросы ввиду того, что усилия по урегулированию напряженности между двумя странами «всегда препятствовали ОБСЕ на протяжении последних 30 лет».

«Дело в том, что в рамках ОБСЕ на основе консенсуса понадобились годы, чтобы согласовать две миссии ОБСЕ на оккупированные тогда территории Азербайджана в 2005 и 2010 годах соответственно из-за откровенно неконструктивной позиции Армении», - добавили в МИД.

В заявлении также говорится, что призывы Азербайджана направить такую миссию не рассматривались до 2020 года из-за противодействия Армении.

«Такие непродуманные односторонние действия Председательства и Секретариата ОБСЕ противоречат основным принципам любого ответственного и не заслуживающего доверия посредничества и укрепления доверия, которые требуют, среди прочего, согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств по международному праву», - говорится в сообщении.

Добавим

ОБСЕ объявила, что по приглашению Армении 21-27 октября направит в страну группу по оценке потребностей.

Во вторник ОБСЕ призвала к «немедленному прекращению огня» после последней вспышки на границе между Азербайджаном и Арменией.