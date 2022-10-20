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В Нидерландах поддержали создание спецтрибунала для расследования преступлений рф в Украине

В Нидерландах поддержали создание спецтрибунала для расследования преступлений рф в Украине

КИЕВ. 20 октября. УНН. Парламент Нидерландов проголосовал за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину, передает УНН.

Цитата

"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела об агрессии россии против Украины. Мы можем и должны привлечь путина к ответственности", - написал в Twitter депутат Сьорд Вимер Сьордсма.

Добавим

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение парламента Нидерландов.

"Я всегда говорю, что россияне будут отвечать за преступления против украинцев. Будут отвечать как нынешние так и последующие поколения", - написал Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Нидерланды
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