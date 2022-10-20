В Нидерландах поддержали создание спецтрибунала для расследования преступлений рф в Украине

КИЕВ. 20 октября. УНН. Парламент Нидерландов проголосовал за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину, передает УНН.

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"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела об агрессии россии против Украины. Мы можем и должны привлечь путина к ответственности", - написал в Twitter депутат Сьорд Вимер Сьордсма.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение парламента Нидерландов.

"Я всегда говорю, что россияне будут отвечать за преступления против украинцев. Будут отвечать как нынешние так и последующие поколения", - написал Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии.