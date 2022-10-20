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Винница начнет отопительный сезон для жилого фонда с 24 октября

Винница начнет отопительный сезон для жилого фонда с 24 октября

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Виннице с 24 октября начнется отопительный сезон для жилого фонда. Об этом сообщает Винницкий городской совет, передает УНН.

Цитата

«С 24 октября в Виннице начнется отопительный сезон для жилого фонда – решение исполкома горсовета», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с нормативами основанием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха, которая держится ниже отметки +8 градусов по Цельсию в течение трех суток.

«Согласно действующим нормативам пуск тепла будет происходить в течение двух недель», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Николаев, который постоянно находится под обстрелами россиян, готов к отопительному сезону. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич отопление планируют начать с 1 ноября.

В Днепропетровской области ожидают, что отопительный сезон начнется в начале ноября.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, отопительный сезон
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