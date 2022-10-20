ВСУ могут воспользоваться слабостью армии рф и погодными условиями, чтобы попытаться освободить Херсон

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинские военные могут воспользоваться слабостью российской армии и погодными условиями, чтобы развить успех и попытаться освободить Херсон, а также существенно продвинуться в Луганской области. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Сообщается, что согласно оценкам американской разведки, украинские военные могут достичь успехов против российской армии в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить наступление на юге и северо-востоке. Далее ожидается наступление зимы и похолодание, которые дадут обеим армиям время для перегруппировки.

Американские официальные лица заявляют, что освободить такие же площади, как в прошлом месяце в Харьковской области, вряд ли удастся, однако отдельные российские подразделения могут сломаться перед постоянным давлением Украины, что позволит киевской армии продолжать отвоевывать города на Донбассе и потенциально освободить Херсон.

В частном порядке американские официальные лица отмечают, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели, но не до чрезмерного растяжения своих линий снабжения или границ обороны.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что оккупанты готовятся к боям в Херсоне.