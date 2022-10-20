Нужны международные наблюдатели на Каховскую ГЭС и разминирование дамбы: Зеленский к Европейскому совету

КИЕВ. 20 октября. УНН. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС и немедленное разминирование дамбы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский выступая перед Европейским советом, передает УНН.

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«Россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины. Мы имеем информацию, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать», - рассказал Зеленский.

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Он отметил, что может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины.

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«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, который построен для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы «пекутся» в Москве, будет полностью разрушена», - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что по информации Украины, Россия уже подготовила всё, чтобы осуществить этот теракт.

«Украинских работников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы Россия не имела возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы», - подчеркнул Зеленский.