Оккупанты нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов по Украине - Генштаб

КИЕВ. 20 октября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись до 20 населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись до 20 населенных пунктов. В частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области», - говорится в сообщении.

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Сообщается, враг в очередной раз нанес массированный удар с использованием иранских ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 БпЛА, 15 - успешно сбиты Силами обороны Украины.

Генштаб сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

• на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг задействовал БпЛА с боевой нагрузкой;

• на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелечья. Зафиксирована и активность БпЛА с боевой нагрузкой;

• на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполовка;

• на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка.

• На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Нанесли огневое поражение по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения.

• на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 40 вылетов БПЛА различных типов.