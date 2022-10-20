Навальный заявил, что ему грозит новое уголовное дело за "пропаганду терроризма"

КИЕВ. 20 октября. УНН. Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что власти возбудили против него новое уголовное дело за "пропаганду терроризма и экстремизма", передает УНН.

Навальный, самый заметный внутренний критик путина уже отбывает сроки в общей сложности 11,5 лет за мошенничество, неуважение к суду и нарушение условно-досрочного освобождения, которые он отвергает как сфабрикованные обвинения, призванные заставить его замолчать.

Цитирую

"Я гений преступного мира", - написал Навальный, который может публиковать сообщения в Твиттере через своих адвокатов и союзников.

"Вы все думали, что я два года сидел в изоляции, а оказалось, что я активно совершал преступления. К счастью, Следственный комитет был бдительным и ничего не упустил".

Детали

Навальный указал, что по оценкам его адвокатов, теперь ему может грозить общий срок около 30 лет.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что дело связано с каналом на YouTube под названием "Популярная политика", который запустили его союзники после того, как он уже провел год в тюрьме.

Дополнение

Навальный долгое время проводил кампании против повсеместной коррупции в россии с помощью остроумных и искусно снятых видеороликов, которые привлекли огромную аудиторию в социальных сетях.

Согласно анализу, проведенному несколькими европейскими медицинскими учреждениями, в 2020 году он был отравлен нервно-паралитическим веществом во время агитационной поездки в Сибирь. кремль отрицал свою причастность. После нескольких месяцев лечения в Германии его арестовали за нарушение условно-досрочного освобождения, когда он вернулся в россию в начале 2021 года.

После вторжения россии в Украину кремль активизировал свою кампанию по подавлению внутренней оппозиции. Навальный высказался против войны, осудив действия путина назвав вторжение "глупым и построенным на лжи".