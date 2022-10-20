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Рашисты открыли в Мариуполе огромный морг из-за сверхвысокого количества смертей - горсовет

Рашисты открыли в Мариуполе огромный морг из-за сверхвысокого количества смертей - горсовет

КИЕВ. 20 октября. УНН. Оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Мариуполя.

Детали

По данным городского совета Мариуполя, вместо того, чтобы вкладывать деньги в больницы и восстановление нормальной жизни, оккупанты построили морг площадью около 7 тысяч квадратных метров.

"Это вызвано повышенной смертностью среди населения. У людей после обстрелов россиян обострились хронические болезни, в частности жалуются на проблемы с сердцем. Люди просто не выдерживают", - говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Россия, Украина
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