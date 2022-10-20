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Украине для восстановления нужно 3,5 млрд евро в этом году и около 14 млрд в следующем году - Зеленский

Украине для восстановления нужно 3,5 млрд евро в этом году и около 14 млрд в следующем году - Зеленский

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украине для восстановления нужно 3,5 миллиарда евро в этом году и около 14 миллиардов евро в следующем году. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский выступая перед Европейским советом, передает УНН.

Цитата

"Надеюсь, что уже в ближайшее время, а именно 25 октября в Германии, во время конференции по восстановлению Украины, мы обсудим, как мы вместе докажем, что действенность нашего единения и наших институтов значительно мощнее, чем любой антиевропейский террор. Российский, иранский или любой другой", - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что Украина нуждается в большей поддержке в реализации Fast Recovery Plan.

"То есть в первоочередных мерах по восстановлению Украины после террористических ударов. У вас есть все эти данные – в чем именно мы нуждаемся. Мы уже имеем понимание относительно необходимых средств. Это 3,5 миллиарда евро в этом году и около 14 миллиардов евро в следующем году. И пока мы из этих средств получили ноль. А они жизненно необходимы. Как и жизненно необходимы следующие транши макрофина для Украины", - рассказал Зеленский.

Добавим

В План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan) вошло более 38 тыс объектов. Сейчас за счет государственного бюджета восстановление начато только на 11 тыс объектах.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что стоимость потребностей на восстановление Украины, согласно отчету «Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA), оценивается в более 349 млрд долларов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на замороженные российские средства в ЕС как возможный источник восстановления Украины после войны и решения проблем с ценами на энергоносители.

Источник: УНН
Теги: война, восстановление, Владимир Зеленский
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