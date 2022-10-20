рф провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС - Зеленский

КИЕВ. 20 октября. УНН. россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны Европейского Союза. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Европейским советом, передает УНН.

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«Атаками российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушено более трети нашей энергетической инфраструктуры. Также россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы как можно больше украинцев уехало в европейские страны. Происходит новая эскалация российского террора», - сказал Зеленский.

Он отметил, что это требует от всего европейского сообщества новых ответных шагов – быстрых и солидарных.

«Шагов, которые будут защищать и украинцев, и всех европейцев. Террор должен проиграть. Украина и Европа должны победить. На это надо немедленно отвечать. Первый ответ, фундаментальный, – это противовоздушная и противоракетная оборона. Мы должны сделать все возможное, чтобы для россии стало полностью невозможным разрушать нашу энергосистему ракетами и дронами», - рассказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ПРО, чтобы создать действительно надежный воздушный щит.

«Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений. Обращаюсь сейчас к Франции, Италии, к другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки. Не только к тем, кто производит ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы. Чем защищеннее украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе. Мы должны это обеспечить», - сказал Зеленский.

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По его словам, вторым ответом должны быть санкции.

«Новые мощные санкции и против россии, и против Ирана – за сотрудничество с государством-террористом. Хотя мы уничтожили только за этот месяц более 200 иранских дронов, а десятки таки попали по разным целям, представители Ирана до сих пор врут, что они не передавали дроны россии. россия должна заплатить за этот террор. И это должно быть отражено в девятом санкционном пакете ЕС. Иран должен быть лишен любой возможности и даже желания поставлять хотя бы кому-то такие дроны», - отметил Зеленский.