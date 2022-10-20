Иран активно разжигает войну, наживаясь на отвратительных нападениях россии : Великобритания ввела санкции против Тегерана

КИЕВ. 20 октября. УНН. Великобритания вводит новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц, ответственных за поставки в россию беспилотников-камикадзе, которые использовались для бомбардировок Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.

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"россия использует беспилотники для нападения как на гражданские цели, так и на объекты критической инфраструктуры в Киеве и по всей Украине с намерением отключить украинское население от электричества, отопления и воды", - говорится в сообщении.

"Поставляя эти беспилотники, Иран активно разжигает войну, наживаясь на отвратительных нападениях россии на украинских граждан и усиливая страдания людей и разрушая критически важную инфраструктуру. И россия, и Иран нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая контролирует передачу этого оружия из Ирана", - добавили в МИД.

Детали

Санкции нацелены на лица и бизнес, которые лично отвечают за предоставление беспилотников, которые использовались в этих варварских ударах.

А именно:

Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери - глава Генерального штаба вооруженных сил, который занимался подразделениями армии, которые поставляли беспилотники в россию. Багери подлежит замораживанию активов и запрету на поездки. Бригадный генерал Сейед Ходжатолла Курейши - ключевой иранский переговорщик в сделке, по которой россия получила беспилотники иранского производства. Курейши подлежит замораживанию активов и запрету на поездки. Бригадный генерал Саид Агаджани - глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), подразделения иранских вооруженных сил. Сообщалось, что КСИР находился на временно оккупированных территориях Украины, консультируя российские силы о том, как действовать, используя дроны. Агаджани подлежит замораживанию активов и запрету на поездки. Shahed Aviation Industries - иранский производитель беспилотников Shahed, которые использовались россиянами во время их незаконного вторжения в Украину. Shahed Aviation Industries подлежит замораживанию активов.

В МИД сообщили, что собственная российская оборонная компания и производитель беспилотников Кронштадт пытается поддерживать производство с тех пор, как были введены санкции (24 марта 2022 г.), при этом холодильники и посудомоечные машины разбираются для создания военной техники, танки советской эпохи также были отправлены на передовую, поскольку они пытаются обслуживать свою военную технику.

Дополнение

Великобритания ранее внесла в список около 300 иранских физических и юридических лиц за их роль в распространении оружия, нарушении прав человека и терроризме. К ним относятся те, кто участвует в иранской программе беспилотных летательных аппаратов, в том числе Министерство логистики вооруженных сил Министерства обороны Ирана и Иранская организация авиационной промышленности и ее дочерние компании, в том числе Иранская авиастроительная компания и Qods Aviation Industry, а также отдельные лица, включая Амира Хаджизаде, командующего воздушно-космическими силами КСИР.

Иран имеет один из самых больших и разнообразных арсеналов беспилотников и ракет на Ближнем Востоке и продолжает повышать сложность, дальность и точность своих систем вооружения. Он также имеет давний опыт распространения беспилотников, ракет и ракетных технологий, в том числе среди негосударственных субъектов. Ракеты и беспилотники находятся под контролем Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Действия Ирана и россии нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которая предусматривает, что передача из Ирана или в Иран определенных предметов требует предварительного одобрения Совета Безопасности.

В ответ на незаконное вторжение россии в Украину Великобритания и другие международные партнеры ввели самый строгий пакет санкций, который когда-либо применялся к крупной экономике. Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических и 120 юридических лиц с начала вторжения, а также ввела беспрецедентные торговые меры.