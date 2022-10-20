Зеленский: механизм передачи замороженных активов рф Украине должен появиться до конца года

КИЕВ. 20 октября. УНН. До конца текущего года должен появиться реальный механизм передачи замороженных активов россии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Зеленский отметил, что Украина уже заморозила активы многих граждан россии, на которых наложены санкции.

«Я подписал указ, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, там 3000 человек. Там есть замороженные активы, и возмещение от них мы обязательно получим в наш бюджет», – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил страны, которые также заморозили активы россии, в частности счета российских юридических лиц. Среди прочих поддержала Украину в этом вопросе Швейцария.

В то же время Глава государства подчеркнул важность введения международного механизма передачи Украине замороженных активов страны-агрессора в качестве возмещения.

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«Над этим мы работаем – чтобы была поддержана Организацией Объединенных Наций соответствующая резолюция по внедрению международного механизма возмещения. Многие страны уже готовы это делать. Я думаю, что до конца текущего года мы будем иметь реальные решения, будем видеть реальный механизм», – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что вопрос внедрения механизма возмещения замороженных активов будет рассматриваться на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления и восстановления Украины, которая состоится в этом месяце в Берлине.

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