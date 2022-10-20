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Зеленский: Штайнмайер работает над поставкой ракет для ЗРК предоставленных Украине ранее

Зеленский: Штайнмайер работает над поставкой ракет для ЗРК предоставленных Украине ранее

КИЕВ. 20 октября. УНН. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер работает над поставкой ракет для зенитных комплексов, которые ранее передали Украине. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом в Киеве, передает УНН.

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"Мы сегодня обсудили вопрос приоритета для наших людей - это противовоздушная оборона. Он (Штайнмайер - ред.) сделает все, чтобы приблизить поставки соответствующих ракет к ракетным системам, которые мы уже имеем от наших немецких партнеров. Он над этим также работает, и я ему благодарен за это", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг визит в Киев по соображениям безопасности, сообщил в среду его офис.

Чиновник из его офиса сказал, что органы безопасности Германии и министерство иностранных дел посоветовали Штайнмайеру не ехать, но вскоре визит будет перенесен.

Президент в Германии играет в основном церемониальную роль. Он планировал посетить украинскую столицу в апреле, но Киев сначала отказался принять его из-за беспокойства по поводу его прошлой поддержки сближения с россией.

С тех пор дипломатическое недоразумение было преодолено.

Источник: УНН
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