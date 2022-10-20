россия готовит техногенную катастрофу: в оп раскрыли настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС
КИЕВ. 20 октября. УНН. В рф готовят техногенную катастрофу. Таким по мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка является настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС, передает УНН.
Детали
Подоляк также обнародовал подпункты плана рашистов по Каховской ГЭС:
1. Минирование дамбы и трансформаторов.
2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в рф.
3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление и перекрыть собственное отступление.
"россия готовит техногенную катастрофу", - резюмировал Подоляк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нужны международные наблюдатели на Каховскую ГЭС и разминирование дамбы: Зеленский к Европейскому совету
Напомним
Компания "Укргидроэнерго" подала иск в Европейский суд из-за захвата военными РФ Каховской ГЭС в Херсонской области.