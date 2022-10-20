Зеленский и президент Швейцарии подтвердили отмену визита Штайнмайера в Киев
КИЕВ. 20 октября. УНН. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер действительно планировал посетить сегодня Украину, но его визит отменили из-за мер безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский с президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис во время совместного брифинга в Киеве, передает УНН.
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"У нас сегодня был разговор с Штайнмайером. Из-за мер безопасности он не смог приехать", - сказал Зеленский.
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Игнацио Кассис отметил, что разговаривал со Штайнмайером 19 октября, и они планировали совместный визит в Киев.
"Однако службы Германии приняли решение, что он не может приехать. Он сказал мне, что хочет приехать как можно скорее. Если даже его сегодня нет, то я знаю, что он приедет или на следующей неделе, или через месяц. Он очень хочет посетить Украину", - рассказал Кассис.
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