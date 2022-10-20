Украина и Швейцария подписали Меморандум о партнерстве в сфере цифровой трансформации

КИЕВ. 20 октября. УНН. Между Украиной и Швейцарией подписан Меморандум о партнерстве в сфере цифровой трансформации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

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"В Киеве в присутствии Президента Владимира Зеленского и Президента Швейцарии Игнацио Кассиса подписан Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что подписи под документом поставили вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и генеральный директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Патриция Данци.

Согласно Меморандуму, подписанты намерены расширить и углубить сотрудничество в области цифровой трансформации для содействия восстановлению Украины через цифровизацию.

"Предполагается, что Швейцария может предоставить грантовое финансирование на сумму до 15 млн франков для поддержки дальнейшего развития цифровизации как инновационного подхода к восстановлению в соответствии с принципами, утвержденными на Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась 4-5 июля 2022 года в г. Лугано", - отмечается в сообщении.

Участники задекларировали намерение направить этот грант на расширение Программы "Электронное управление для подотчетности власти и участия общества" (EGAP), которая является исключительным примером швейцарско-украинского сотрудничества и доказала свою эффективность. Грант поддержит цифровое восстановление и развитие Программы EGAP в течение 2022-2023 гг. и позволит расширить сферу ее деятельности как тематически, так и географически.

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"Отдельно обсудили возможности швейцарской стороны в поддержке диджитализации нашей страны и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на только что деоккупированных территориях нашего государства, а также в противодействии кибервызовам", – отметил Зеленский.