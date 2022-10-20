Король попросил меня стать премьером: кот Ларри с Даунинг-стрит потроллил Лиз Трасс

КИЕВ. 20 октября. УНН. Кот Ларри с Даунинг-стрит в Twitter потроллил премьера Великобритании Лиз Трасс из-за ее заявления об отставке и отметил, что король попросил его стать премьером, передает УНН.

Цитата

"Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда длится слишком долго", - говорится в посте кота в Twitter.

Ранее

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что подает в отставку с поста премьера.

Добавим, Трасс заняла должность только в начале прошлого месяца.

Как отмечает BBC, за пять недель Трасс потеряла двух главных министров, поддержку парламентской фракции и электората. Ее рейтинг едва дотягивает до 15% - это ниже, чем у любого из британских премьеров в современной истории. Хуже того, ее план реформ в духе брекзита не нашел понимания на рынках, что поставило под угрозу финансовую стабильность, пенсионную систему и экономику в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The Times: Борис Джонсон собирается снова побороться за пост премьера Британии