Центробанк Турции третий месяц подряд снижает ставку из-за стремительного роста инфляции

КИЕВ. 20 октября. УНН. Центральный банк Турции в четверг снизил учетную ставку третий месяц подряд, несмотря на падение лиры и годовой уровень инфляции, который вырос более чем на 83 процента, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Денежно-кредитная политика Турции противоречит глобальной тенденции повышения процентных ставок центральными банками для борьбы с инфляцией, поскольку высокие ставки по займам охлаждают экономику и цены.

Последнее решение было принято после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что центральный банк будет продолжать снижать ставки ежемесячно «пока я нахожусь у власти» - и несмотря на то, что инфляция в сентябре достигла 83,45% в годовом исчислении.

Центральный банк заявил в четверг, что он снижает свою недельную ставку репо до 10,5% с 12%, при этом рост потребительских цен, по его словам, был «вызван запоздалым и косвенным эффектом роста цен на энергоносители», вызванным войной россии против Украины

Снижение процентной ставки было широко ожидаемым, но снижение на 150 базисных пунктов было большим, чем ожидалось, после двух изменений на 100 базисных пунктов в августе и сентябре.

Банк намекнул, что цикл смягчения завершится в следующем месяце.

Дополнение

Эрдоган, ярый противник повышения стоимости заимствований, назвал высокие процентные ставки своим «самым большим врагом».

В результате турецкая лира продолжает терять свою стоимость относительно доллара США и с января упала на 28 процентов.

Турецкий лидер отреагировал на экономический кризис пересмотром своей внешней политики и восстановлением связей с бывшими соперниками в арабском мире, включая богатую нефтью Саудовскую Аравию.

Дополнительные торговые соглашения с россией помогли укрепить истощающиеся валютные резервы Турции и потенциально дали Эрдогану достаточно, чтобы переждать экономический шторм до июньских выборов.

Однако Вашингтон уже несколько месяцев предупреждает турецкие компании и банки, торгующие с россией, что они могут столкнуться с возможными санкциями.