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Европейское космическое агентство запустит две миссии на ракетах SpaceX

Европейское космическое агентство запустит две миссии на ракетах SpaceX

КИЕВ. 20 октября. УНН. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило в четверг, что будет использовать ракеты SpaceX Falcon 9 для запуска двух научных миссий из-за задержек с собственной ракетой Ariane 6 и отмены полетов российских ракет-носителей «Союз», передает УНН.

Детали

Космический телескоп ЕКА «Эвклид» планировалось запустить в следующем году на ракете «Союз», но в феврале россия отказалась от участия в ответ на европейские санкции в связи с войной.

«Эвклид» , который должен был помочь лучше понять тайны темной энергии и материи, теперь вместо этого отправится в космос на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска.

По словам генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера, миссия ESA Hera, которая будет исследовать астероид Дидим, который NASA успешно сбило с курса в сентябре, разбив космический корабль DART, будет запущена на Falcon 9 в конце 2024 года.

Использование других ракет-носителей было «временной мерой» для ЕКА из-за «в частности отказа от «Союза», а также из-за задержки запуска Ariane 6», - заявил Ашбахер на пресс-конференции в четверг.

Дополнение

Объявление было сделано на следующий день после того, как ЕКА сообщило, что первый полет Ariane 6 снова отложен, и теперь он будет запущен в последнем квартале следующего года.

Первоначально запланированный на 2020 год первый полет Ariane 6 ранее откладывался из-за пандемии Covid-19, а также из-за трудностей разработки.

Новая система запуска заменит ракету Ariane 5, которая больше не производится.

По данным консалтинговой фирмы Euroconsult, ожидается, что в течение следующего десятилетия в космос будет запущено около 18 500 спутников весом менее 500 кг.

Источник: УНН
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