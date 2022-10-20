В гробнице царя Давида обнаружено граффити средневековых рыцарей

КИЕВ. 20 октября. УНН. Фрагмент граффити с именем рыцаря Адриана фон Бубенберга вместе с гербом его семьи был обнаружен на стене гробницы царя Давида на горе Сион в столице Израиля Иерусалиме, сообщило в четверг Управление древностей Израиля, передает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Найденные в рамках исследовательского проекта IAA по документированию надписей паломников, исследователи обнаружили граффити с именем швейцарского дворянина, которого прозвали Рыцарем Гроба Господня после его паломничества в Иерусалим в 1466 году.

В ходе проекта IAA было обнаружено более 40 надписей, принадлежащих как христианским, так и мусульманским паломникам на нескольких языках.

Результаты исследования были объявлены на конференции под названием «Новые археологические исследования в Иерусалиме и его окрестностях», проведенной совместно с Еврейским университетом Иерусалима и Тель-Авивским университетом в среду.

Кем был Адриан фон Бубенберг?

Бубенберг, родившийся в 1424 году, был назван швейцарским национальным героем за военные завоевания по всей Европе, в частности, в битве при Морате в рамках Бургундских войн 15 века.

Он умер в 1479 году и был похоронен в Бернском соборе, де-факто столице Швейцарии Берне, где он был мэром в течение трех отдельных сроков.

Почему его имя было написано на стенах гробницы царя Давида?

Руководители проекта IAA Михаил Чернин и Шай Халеви объяснили, что «в мамлюкский период [контроля над Землей Израиля] комплекс зданий, примыкающий к традиционной гробнице царя Давида, принадлежал монахам францисканского католического ордена.

"Дом служил монастырем и общежитием для западных паломников, которые оставили свой след на стенах", - сказали они, отметив, что "разработанные сегодня технологические методы позволяют читать выцветшие надписи".

В этих технологиях используется мультиспектральная фотография. Используя различные длины волн, невидимые для человеческого глаза, можно увидеть эти древние надписи, которые с тех пор выцвели и были стерты.

Остаются сомнения относительно того, стоял ли за граффити сам рыцарь или это работа его сына, который носил то же имя.