Укрэнерго: завтра временные ограничения энергопотребления возможны по всей Украине

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Укрэнерго сообщили, что завтра, 21 октября, временные ограничения энергопотребления возможны по всей Украине, передает УНН.

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"Уважаемые украинцы, благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня. Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", - говорится в сообщении.

В каких областях - сообщат завтра утром, добавляют в Укрэнерго.

Украинцев призвали держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

"И помните - чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Укрэнерго призвало жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно уменьшить использование электроэнергии.

Галущенко сообщал, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, которая пострадала в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны.

Так, в результате вражеских ударов почти 40% общей инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.