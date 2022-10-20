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Культурный фронт: Лорак, Повалий и Тодоренко попали под украинские санкции

Культурный фронт: Лорак, Повалий и Тодоренко попали под украинские санкции

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Украине ввели санкции против ряда звезд - как российских так и украинских. В списке оказались Ани Лорак, Таисия Повалий и Регина Тодоренко, передает УНН со ссылкой на указ Президента Украины №726/2022.

Детали

Компанию Лорак, Тодоренко и Повалий составила Анна Седокова. Все они, хоть и имеют украинское гражданство - живут в рф. В документе указано, что звездам грозит блокировка активов в Украине, а также ограничение торговых операций.

Кроме того, под украинские санкции попали у российские звезды - Николай Басков, Ольга Бузова, Александр Серов, Лев Лещенко, Михаил Пореченков и Гарик Харламов.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бизнесменов и компаний рф.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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