Сын покойного иранского шаха выразил солидарность с Украиной из-за обстрелов беспилотников

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сын покойного иранского шаха выразил солидарность с украинцами, пострадавшими от обстрела российскими беспилотниками, которые продал Тегеран, и призвал к новым, жестким действиям против клерикального режима, передает УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

"Наши сердца обращены к украинскому народу, который защищает свой суверенитет", - сказал Реза Пехлеви журналистам после выступления из своего дома в изгнании в Вашингтоне по поводу протестов, охвативших Иран.

"Мы обвиняем исламский режим не только в том, что он полностью уничтожил нашу свободу, - сказал он, - но и в том, что теперь он также сотрудничает с теми, кто ставит под угрозу суверенитет другой страны".

Детали

Пехлеви сказал, что нет никаких сомнений в том, что клерикальное государство Ирана, заменившее ориентированную на Запад монархию его отца после революции 1979 года, вмешивается в дела мира.

"Вопрос не в том, что делает иранский режим. Вопрос в том, как отреагирует мир и предпримет ли он четкие действия, чтобы осудить действия режима посредством санкций с болезненными последствиями", - сказал он.

Он назвал международное давление "беспроигрышным – единственный, кто может проиграть – это исламский режим, и нас это не волнует".

Пехлеви выступает за формирование в Иране светской демократии.

В своем выступлении Пехлеви сказал, что иранцы "вызвали восхищение мира" более чем месяцем протестов, вызванных смертью 22-летней Махсы Амини, которая была арестована пресловутой "полицией морали", обеспечивающей соблюдение дресс-кода для женщин.

Пехлеви вновь призвал мировые державы выслать иранских послов и прекратить переговоры с клерикальным государством после нескольких месяцев безуспешных попыток возобновить ядерное соглашение 2015 года.

Добавим

Европейский союз и Великобритания в четверг ввели санкции в отношении трех иранских генералов и оружейной фирмы из-за поставок беспилотников, которые в понедельник убили пять человек в Киеве и разрушили электростанции и другую жизненно важную гражданскую инфраструктуру.

Представители США и Европы говорят, что имеют доказательства того, что россия купила иранские беспилотники, которые даже взрываются при ударе. россия и Иран на заседании Совета Безопасности, созванном западными странами в среду, отрицали, что беспилотники прибыли из Тегерана.