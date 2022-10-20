Теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения - Зеленский

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все мировые лидеры должны дать россии понять, что теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения, передает УНН.

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"россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить наш народ страдать еще больше, но только мобилизует этим международное сообщество, чтобы оно еще больше помогало нам и еще больше давило на государство-террориста. А все наши расходы на защиту наших энергообъектов и на восстановление нашей инфраструктуры после российских террористических ударов будут возмещены за счет российских же активов", - сказал он.

Зеленский добавил: каждый из террористов будет отвечать лично за то, что делает. Перед судом.

"А государство-террорист заплатит за свой террор. Изоляцией, деградацией и активами – как государственными, так и квазичастных лиц, которые связаны с этим российским режимом", - отметил он.

Президент Украины сообщил, что проинформировал европейцев сегодня, во время заседания Европейского совета, и об очередном теракте, к которому россия готовится на Каховской гидроэлектростанции. Агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами.

"Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще и такого российского теракта", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу.

"Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим своим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северокрымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым. Мы должны сейчас все вместе – все европейцы, все лидеры мира, все международные организации – дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же самое, что и применение оружия массового поражения. Последствия для россии должны быть соответствующими. Мир должен реагировать превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец должен стать одним из базовых для международной политики", - отметил глава государства.

Дополнение

Зеленский выступая перед Европейским советом заявил, что нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС и немедленное разминирование дамбы.

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