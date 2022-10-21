Президент Австрии призвал к реформам после новых разоблачений в скандале о взяточничестве бывшего канцлера Курца

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Австрии призвал к широкомасштабным реформам политической культуры страны после новых разоблачений по поводу скандала со взяточничеством, который привел к отставке тогдашнего канцлера Себастьяна Курца в прошлом году, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Что предшествовало

Скандал разразился в октябре 2021 года, когда прокуратура приказала провести рейды в канцелярии и министерстве финансов в ходе расследования утверждений о том, что ближайшее окружение Курца использовало государственные деньги для оплаты благоприятных результатов голосования.

Детали

Австрийскую политику поразила серия коррупционных скандалов, когда отставка Курца в 2021 году ознаменовала впечатляющее падение политика, которого европейские консерваторы называли "вундеркиндом".

В заявлениях федеральной прокуратуры, просочившихся в СМИ и в сообщениях во вторник, Томас Шмид, бывший высокопоставленный чиновник австрийского министерства финансов и близкий помощник экс-канцлера, обвинил Курца и его консервативную Народную партию (OeVP) в незаконном повышении имиджа Курца.

Шмид, сам замешанный в крупном коррупционном скандале, обратился в федеральную прокуратуру в апреле с просьбой выступить в качестве ключевого свидетеля, сообщил во вторник государственный прокурор по экономическим преступлениям и коррупции (WKStA).

По их словам, с июня Шмида допрашивала федеральная прокуратура "15 полных дней".

Приказ от Курца

Согласно показаниям, Курц якобы знал, что опросы, направленные на то, чтобы помочь ему стать председателем OeVP и канцлером, финансировались австрийским министерством финансов.

"Да, он знал об этом… Я внедрил этот инструмент только потому, что получил заказ от Курца", - сказал Шмид, имея в виду опрос на заказ.

"Я продвигал Курца и OeVP через федеральное министерство финансов, использовал его ресурсы для поддержки продвижения OeVP под руководством Себастьяна Курца", - добавил Шмид.

Шмид утверждал, что Курц также попросил сделать заявление, чтобы снять с него всю вину.

Курц в ответ объявил, что подаст в суд на Шмида.

Призыв президента

"Нам нужна полная перестройка", - заявил президент Александр Ван дер Беллен в телеобращении в четверг, намекая на то, что политическая культура Австрии постоянно запятнана коррупцией.

"Нужна прозрачная, понятная и прежде всего ощутимая общая реструктуризация...".

"Речь идет о демократии в нашей родной стране и о доверии к демократии, которое в очередной раз массово расшатывается", - добавил он, назвав коррупцию "парализующим ядом".

По словам Ван дер Беллена, новые выборы в законодательные органы на данный момент не оправданы.

Добавим

Курц ушел в отставку в октябре прошлого года и ушел из политики в декабре, а его бывший министр внутренних дел теперь руководит страной.