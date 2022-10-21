Зеленский: россия обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россия обязательно получит к себе отношение, как к наиболее отмороженному международному преступнику, это останется с москвой надолго, пишет УНН.

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"россия пыталась шантажировать Европу газом и нефтью, организовывает диверсии на подводных газопроводах и критически важных кабелях в Европе, пыталась и пытается заморозить людей... А что произошло? россия только потеряла свой вес на европейском энергетическом рынке, который нарабатывала еще со времен Брежнева, и обязательно получит к себе отношение, как к наиболее отмороженному международному преступнику. Это останется с москвой очень надолго и после этого российского руководителя", - сказал Зеленский.

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