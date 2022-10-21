Макрон и Шольц обсудили энергетическую ситуацию в Европе

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц обсудили энергетическую ситуацию в Европе, подтвердив намерения снизить цены на энергоносители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Елисейский дворец.

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Отмечается, что стороны обсудили энергетическую ситуацию в Европе, "с одинаковым желанием снизить цены на энергоносители и сохранить европейское единство".

“Лидеры согласились поощрять продолжение дискуссий... чтобы следующий франко-германский Совет министров был как можно более содержательным и амбициозным, и чтобы можно было быстро установить новую дату (его проведения - ред.)”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что лидеры Франции и Германии подтвердили общие амбиции в отношении стратегических аспектов двусторонних отношений и выразили уверенность, что текущие дискуссии приведут к глубокому укреплению партнерства.

Напомним

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Испания, Португалия и Франция достигли соглашения об увеличении количества энергетических подключений.