Зеленский: Германия первой поставила Украине современные системы ПВО, ждем этого от других наших партнеров
КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия стала первой страной, которая осуществила поставку Украине современной системы противовоздушной обороны IRIS-Т, передает УНН.
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"Сегодня (20 октября - ред.) имел продуктивный разговор с президентом Германии. Поблагодарил его и немецкий народ за поддержку Украины в борьбе за свободу и за решение о конкретной помощи нашему государству. В частности, именно Германия стала первой страной, которая осуществила поставку нам современной системы противовоздушной обороны IRIS-Т. Ожидаем поставки еще и других таких систем как от Германии, так и от других наших партнеров", - сказал он.
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что немецкая ПВО IRIS-T является эффективной системой и хорошо себя показала.