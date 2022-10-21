Кулеба обсудил с премьер-министром Израиля ПВО для Украины

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Стороны обсудили запрос Украины на предоставление Израилем систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

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"Разговаривал с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и проинформировал его о неописуемых страданиях, человеческих жертвах и разрушениях, вызванных российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Мы подробно обсудили запрос Украины на предоставление Израилем систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", - отметил Кулеба.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна продолжит оказывать медицинскую и гуманитарную помощь Украине, однако о военной помощи речь не идет.

"Я хочу четко заявить, что мы не продаем оружие Украине", - сказал Ганц и добавил, что была отправлена только медицинская и гуманитарная помощь, и что "так будет и в дальнейшем", пишет издание Haaretz.