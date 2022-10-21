Техас подал в суд на Google за якобы сбор биометрических данных миллионов людей без их согласия

КИЕВ. 21 октября. УНН. Техас подал иск против компании Google за то, что она якобы собирала биометрические данные миллионов техасцев без получения согласия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В жалобе говорится, что компаниям, работающим в Техасе, уже более десяти лет запрещено собирать изображения лиц, голоса или другие биометрические данные людей без предварительного, информированного согласия.

"Нарушая этот закон, Google по крайней мере с 2015 года собирал биометрические данные бесчисленного количества техасцев и использовал их лица и голоса в коммерческих целях. Поэтому по всему штату техасцы невольно стали дойными коровами, которых Google доит ради прибыли", - заявил генеральный прокурор штата Кен Пэкстон.

Как отмечается, сбор данных происходил через такие продукты, как Google Photos, Google Assistant, а также Nest Hub Max.

Google, заявил, что пользователи сервисов имели возможность отключить функцию биометрического сбора данных.

"Генеральная прокуратура возбудила дело на основании неточных заявлений и устаревших утверждений о наших настройках. Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надежный контроль над данными о местоположении. Мы будем решительно защищать себя и расставлять все точки над "и", - сказал представитель Google Хосе Кастанеда.

Пэкстон заявил, что Google якобы вводил потребителей в заблуждение, продолжая отслеживать их местонахождение даже тогда, когда пользователи пытались предотвратить это.

"Google "продолжает отслеживать местонахождение пользователей с помощью других настроек и методов, которые он не раскрывает должным образом", - заявил Техас.

Дополнение

Этот иск является одним из нескольких, поданных различными штатами против Google с обвинениями в недобросовестной практике в отношении конфиденциальности.

В частности, Техас, Индиана, штат Вашингтон и округ Колумбия подали иск против Google в январе из-за "обманчивой практики отслеживания местонахождения", что, как отмечается, является вмешательством в частную жизнь пользователей.

Напомним

В июле, 2021 года, сооснователь Apple Стив Возняк призвал Google, Facebook и другие компании не передавать личные данные пользователей третьим лицам, в том числе рекламодателям.

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