Зеленский: ситуация на передовой остается тяжелой, но держим позиции

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на передовой остается тяжелой, но украинские военные удерживают позиции. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

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"Ситуация на передовой остается тяжелой. Особенно на Донбассе – то же Бахмутское направление – и на некоторых направлениях на юге. Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно двигаемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу", - сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все мировые лидеры должны дать россии понять, что теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения.