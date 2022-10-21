В Финляндии полиция проведет расследование относительно распространения роспропаганды в автобусах

КИЕВ. 21 октября. УНН. Полиция Восточной Финляндии проведет расследование, чтобы выяснить, подвергались ли граждане Украины дискриминации в автобусах города Йоэнсуу. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Как отмечается, подозрения касаются автобусов, которыми управляет компания Länsilinjat Oy из Тампере. Отмечается, что водителей подозревают в распространении российской пропаганды, которая оправдывает нападение рф на Украину.

"Украинские пассажиры автобуса сочли услышанное оскорбительным и дискриминационным", - говорится в сообщении.

По информации Yle, случаи, которые заинтересовали правоохранителей, произошли весной и летом. Подозреваемыми стали два водителя автобусов.

"Им может грозить наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до шести месяцев", - добавляет Yle.

Напомним

Парламентские партии Финляндии договорились о строительстве забора на участках границы с россией.