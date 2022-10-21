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В МИД Франции призвали Иран немедленно прекратить поддержку войны россии против Украины

В МИД Франции призвали Иран немедленно прекратить поддержку войны россии против Украины

КИЕВ. 21 октября. УНН. В МИД Франции призвали Иран немедленно прекратить любые формы поддержки агрессивной войны, развязанной россией против Украины, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Совет Европейского Союза вчера, 20 октября, принял санкции против физических и юридических лиц, причастных к передаче и производству иранских беспилотников, которые используются российскими вооруженными силами в Украине.

Уточняется, что меры включают запрет на въезд в Европейский Союз и замораживание финансовых активов физических и юридических лиц, включенных в список.

Цитата

"Эти поставки являются нарушением Резолюции 2231 Совета Безопасности, принятой в 2015 году, которая регулирует передачу ракет и беспилотников в Иран и из него. Призываем Иран немедленно прекратить все формы поддержки агрессивной войны россии против Украины в нарушение основополагающих принципов Устава ООН", - говорится в сообщении МИД.

Напомним 

Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников "Шахед" - Shahed Aviation Industries и трех генералов этой республики.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Франция, Украина, война, Иран
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