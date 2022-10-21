Соцсети сообщают о взрывах в районе Антоновского моста

КИЕВ. 21 октября. УНН. В районе Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне вечером 20 октября прогремели мощные взрывы. Об этом информирует УНН со ссылкой на соцсети.

Детали

Во временно оккупированном Херсоне были слышны взрывы. В соцсетях сообщают об ударе по Антоновскому мосту. Официального подтверждения пока нет.

Российские пропагандисты заявляют об "ударах по мосту и переправе через Днепр со стороны ВСУ". Речь идет о якобы 12 ударах.

Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram написал: оккупанты обвинили ВСУ в якобы "ударе по переправе с гражданскими", которые по странному стечению обстоятельств находились в столь позднее время на Антоновском мосту, но забрехались в своих же бредовых версиях.

"Пишут о шести "прилетах" и что украинские военные якобы нанесли 12 ракетных ударов, 11 ракет сбито. 1 ракета = 6 прилетов?", - отметил он.

Геращенко также обратил внимание на то, что оккупационные "власти" заявляли, что переправа для гражданских работает с 07:00 до 20:00, а якобы прилет "по людям" произошел в 23:00".

"путинские пропагандисты запутались в показаниях и прогорели", - добавил он.

Напомним

6 октября оккупанты заявили об обстреле Антоновского моста.