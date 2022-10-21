Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из гранатомета

КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские захватчики обстреляли Сумскую область из автоматического гранатомета, также враг вел огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"Сегодня (20 октября - ред.) на границе - один обстрел со стороны россии. В полдень по территории Середино-Будской общины было 20 выстрелов из автоматического гранатомета. Также огонь враг вел из стрелкового оружия. Без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Юнаковскую общину в Сумской области. В результате атак 2 человека погибли, еще один ранен.