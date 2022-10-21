Новости: Криминал и ЧП
21 октября 2022, 03:41 • Юлиана Росковинская • 6810
Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из гранатомета
КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские захватчики обстреляли Сумскую область из автоматического гранатомета, также враг вел огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Сегодня (20 октября - ред.) на границе - один обстрел со стороны россии. В полдень по территории Середино-Будской общины было 20 выстрелов из автоматического гранатомета. Также огонь враг вел из стрелкового оружия. Без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Юнаковскую общину в Сумской области. В результате атак 2 человека погибли, еще один ранен.
Источник: УНН
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