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Украинские защитники уничтожили почти 30 оккупантов, 2 самоходные артсистемы и миномет врага - ОК "Юг"

Украинские защитники уничтожили почти 30 оккупантов, 2 самоходные артсистемы и миномет врага - ОК "Юг"

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинские военные уничтожили 28 российских оккупантов, 2 самоходные артсистемы, типа "Мста-С", миномет врага и танк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Цитата

"Зафиксированные потери врага составляют 28 рашистов, 2 самоходные артсистемы, типа "Мста-С", миномет, боевая машина пехоты и танк, а также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорвано 2 склада с боеприпасами.

Остальные результаты доразведываются.

Напомним 

Украинские защитники ночью уничтожили 14 дронов-камикадзе Shahed-136 на Николаевщине.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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