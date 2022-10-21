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Зеленский подписал указ о награждении украинских военных

Зеленский подписал указ о награждении украинских военных

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении наших военных. Орденами и медалями награждены 148 защитников и защитниц Украины, передает УНН.

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"Вечером (20 октября - ред.) подписал очередной указ о награждении наших воинов. Орденами и медалями награждены 148 защитников и защитниц Украины. Хочу особо отметить по представлению нашего военного командования воинов из 7-й зенитной самоходной артиллерийской батареи 3-го зенитного ракетного дивизиона 1039-го зенитного ракетного полка", - сказал он.

Зеленский добавил, что во время очередного российского ракетного удара батарея осуществляла защиту на севере нашей страны и уничтожила вражескую ракету в Вышгородском районе Киевской области.

"Спасибо вам, ребята, за отличную службу и неизменно хорошие результаты! Каждая сбитая российская ракета – это спасенные жизни наших людей", - подчеркнул глава государства.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечен 71 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, награды, война с Россией, Владимир Зеленский
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