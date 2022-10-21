КИЕВ. 21 октября. УНН. Корабельная группировка врага в Черном море состоит из 7 единиц, среди которых 4 вдк и 1 ракетонсий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

В штормовом Черном море вражеские корабли маневрируют вблизи побережья Крыма. Корабельная группировка состоит из 7 единиц, среди которых 4 вдк и 1 ракетонсий, который может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр", пишет ОК "Юг".

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"Таким образом, угроза нанесения ракетных ударов остается актуальной как с моря, так с воздуха, и с суши. Одновременно с вероятностью атак дронов", - говорится в сообщении.

Напомним

Вражеский беспилотник, который направили по Одесской области, успешно уничтожили.