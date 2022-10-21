ОК "Юг": ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач

КИЕВ. 21 октября. УНН. В течение боевого дня Силами обороны была применена авиация 7 раз: били по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"На Южнобугском направлении, в нашей операционной зоне обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния, вдоль линии фронта. Но в то же время враг наносит огневое поражение наших позиций, тыловых районов и общин вдоль линии фронта", - говорится в сообщении.

Детали

Воздушная разведка вражескими беспилотными летательными шпионами продолжается, как вдоль линии соприкосновения, так и относительно Черноморского побережья.

В Бериславском районе враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией. Как следствие, получил ответное огневое поражение нашим силами и ретировался, пишет ОК "Юг".

"Всего в течение боевого дня Силами обороны была применена авиация 7 раз: били по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские военные уничтожили 28 российских оккупантов, 2 самоходные артсистемы, типа "Мста-С", миномет врага и танк.