Подводная косметология: тунцы используют акул в качестве скраба

КИЕВ. 21 октября. УНН. Новое исследование опубликованное в PLOS One указывает на то, что рыбы, живущие в открытом океане, такие как тунец, используют акул, чтобы "поцарапаться". Эти царапины, вероятно, удаляют паразитов, отмершую кожу и другие раздражители, пишет УНН со ссылкой на Science Alert.

Ученые в ходе исследования зафиксировали взаимодействия в 3-х океанах: Индийском, Тихом и Атлантическом.

Детали

Ученые выяснили, что рыбы предпочитали царапаться на акулах. Влиял также их размер. В частности, мелкие рыбы реже скрабировались, возможно, из-за риска стать добычей. Но все виды больше царапают голову и бока. Именно на этих участках находятся многие области, которые больше всего страдают от повреждения паразитами, включая глаза, ноздри, жабры и систему боковых линий, проходящих по бокам тела рыбы.

Как отмечается, взаимодействие с акулами бывает разным. В ходе наблюдений выяснилось, что тунец имел очень организованный вид — и пытался прижаться к акуле в своеобразной очереди. Зато радужная макрель была беспокойной и подплывала хаотично. Но все хотели попасть поближе к коже акулы.

Кожа акулы состоит из небольших зубообразных структур, называемых дермальными дентикулами. На ощупь она напоминает наждачную бумагу (и в доиндустриальные времена ее использовали именно с этой целью), что делает ее особенно пригодной поверхностью для царапанья.

Вывод ученые сделали после анализа тысячи часов видео с подводных камер. Собранные данные были нужны для определения тенденций численности популяции. Но во время просмотра увидели тунца, который приближался к хвосту шелковой акулы и оставался там некоторое время. Постепенно смогли обнаружить такие же взаимодействия у других видов рыб. Ученые говорят, что такая интеракция в океане чрезвычайно важна.

Дополнение

В то же время исследователи бьют тревогу из-за сокращения популяций акул. Их исчезновение немало навредит рыбам, которые не смогут найти новые посты. Это может иметь эффект нокдауна. Однако эти наблюдения проводили в регионах с относительно здоровой популяцией. Ученые планируют изучать поведение животных в отдаленных экосистемах океана. Также они считают, что эта работа поможет выявить другие виды участников этого взаимодействия.

Напомним

Исследователи обнаружили в Австралии окаменелые останки панцирной рыбы, которая жила на Земле 380 млн лет назад, некоторые ее органы прекрасно сохранились.