Институт изучения войны: риск наступления из беларуси невысок

КИЕВ. 21 октября. УНН. Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что сейчас риск наступления из беларуси остается низким, передает УНН.

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"Риск российского наступления из беларуси на север Украины остается низким, несмотря на предупреждение украинского высокопоставленного чиновника от 20 октября о том, что риск российского наступления из беларуси "растет", - говорится в сообщении.

Детали

Аналитики ISW считают, такой ход событий остается маловероятным в ближайшие месяцы ввиду того, что российские силы не имеют возможности даже перекрыть украинские пути снабжения с запада с помощью наземного наступления.

Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад находится в 30 км от белорусской границы, а Припятские болота чрезвычайно затрудняют ведение маневренной войны через международную границу в Волынской и Ровенской областях.

"Автомобильная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, чтобы российское вторжение из беларуси не могло серьезно ухудшить украинские логистические линии, не проникая вглубь Украины", - говорится в сообщении.

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби повторил 20 октября, что беларусь может сконцентрировать живую силу на границе, чтобы зафиксировать украинские силы на севере Украины и предотвратить их развертывание в зоне активных боевых действий на юге и востоке Украины.

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Минобороны беларуси заявило, что российские истребители МиГ-31К планово патрулируют воздушные границы "союзного государства".

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов сообщал, что угроза наступления россии с территории беларуси растет ведь противник стремится отрезать цепи поставок западного оружия в Украину.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин заявлял, что угроза вторжения россиян с территории беларуси может значительно возрасти весной.